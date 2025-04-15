Стериллиум® (Sterillium®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
125,82
Экономия при брони: -6,01 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
481,90
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
148,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
301,10
Экономия при брони: -50,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
143,53
Экономия при брони: -16,99 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
142,96
Экономия при брони: -27,96 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
126,19
Экономия при брони: -10,08 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
275,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
469,00
Экономия при брони: -78,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
481,34
Экономия при брони: -23,64 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
133,99
Экономия при брони: -10,06 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
143,95
Экономия при брони: -9,19 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
287,35
Экономия при брони: -19,69 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
129,83
Экономия при брони: -7,76 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
128,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
131,85
Экономия при брони: -7,92 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
274,96
Экономия при брони: -9,39 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
4.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
131,25
Экономия при брони: -7,32 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
4.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
136,23
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Перспективная, 6
4.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
119,23
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
4.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
141,55
Экономия при брони: -8,00 грн