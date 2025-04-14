Стериллиум® (Sterillium®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
136,73
Экономия при брони: -6,62 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
138,45
Экономия при брони: -8,14 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
135,03
Экономия при брони: -10,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
140,80
Экономия при брони: -10,99 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
136,27
Экономия при брони: -6,46 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
128,69
Экономия при брони: -7,31 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан