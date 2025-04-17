Стериллиум® (Sterillium®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
147,51
Экономия при брони: -4,43 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
303,05
Экономия при брони: -9,09 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
135,37
Экономия при брони: -11,44 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
115,34
Экономия при брони: -7,72 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
128,65
Экономия при брони: -4,72 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
126,91
Экономия при брони: -5,94 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
134,89
Экономия при брони: -4,16 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
124,76
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
122,22
Экономия при брони: -5,33 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
121,47
Экономия при брони: -4,99 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
126,98
Экономия при брони: -7,35 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
133,26
Экономия при брони: -8,37 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
127,81
Экономия при брони: -7,02 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
133,42
Экономия при брони: -9,49 грн