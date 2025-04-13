Стериллиум® (Sterillium®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 450 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой канистра пластиковая 5 л №1
Вилан
1935,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой канистра пластиковая 5 л №1
Вилан
1970,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
301,10
Экономия при брони: -37,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
156,30
Экономия при брони: -33,50 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
326,50
Экономия при брони: -70,08 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
276,00
Экономия при брони: -12,32 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
135,09
Экономия при брони: -8,60 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
282,01
Экономия при брони: -16,34 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 1000 мл №1
Вилан
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
133,43
Экономия при брони: -5,78 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
135,32
Экономия при брони: -8,83 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
275,81
Экономия при брони: -10,14 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
143,87
Экономия при брони: -4,32 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
294,85
Экономия при брони: -8,85 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
157,50
Экономия при брони: -33,78 грн
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 500 мл №1
Вилан
321,60
Экономия при брони: -69,05 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Стериллиум® раствор накожный спиртовой флакон пластиковый 100 мл №1
Вилан
155,90
Экономия при брони: -33,45 грн