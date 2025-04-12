Эндофальк применяют у пациентов пожилого возраста и у лиц с рефлюкс-эзофагитом или аритмией с подозреваемой или подтвержденной синоатриальной блокадой или синдромом слабости синусного узла только под медицинским наблюдением.

Препарат можно применять у пациентов с хроническими воспалительными процессами кишечника (исключение: тяжелые стадии заболеваний и токсический мегаколон), но с осторожностью и, если это возможно, под медицинским наблюдением.

Эндофальк нельзя применять у больных с сердечной недостаточностью (III и IV степень по NYHA), почечной недостаточностью, заболеваниями печени или же у лиц с выраженной дегидратацией, поскольку безопасность применения у этих групп больных недостаточно исследована. Препарат необходимо принимать с осторожностью пациентам с риском нарушений водно-электролитного баланса (например пациентам с нарушением функции печени, почек, при одновременном приеме мочегонных средств). Зафиксированы единичные случаи нарушений водно-электролитного баланса у пациентов группы риска. У пациентов с сердечной или почечной недостаточностью может развиться острый отек легких в связи с избыточным поступлением гидроксида натрия.

Нельзя добавлять никаких других р-ров или добавок (в частности сахар или ароматизаторы, несовместимые с р-ром Эндофалька) к готовому к пероральному применению р-ру Эндофалька, поскольку это может изменить осмолярность и электролитный состав или же вызвать повышенное газообразование в кишечнике.

Необходимо проводить мониторинг водно-электролитного баланса у больных группы риска, включая пациентов пожилого возраста и ослабленных пациентов.

Один пакетик содержит 32,5 ммоль (747 мг) натрия. Это необходимо принимать во внимание пациентам, придерживающимся диеты с контролируемым содержанием натрия.

Один пакетик содержит 2,5 ммоль (97,5 мг) калия. Это необходимо учитывать больным с нарушением функции почек или пациентам, придерживающимся диеты с контролируемым содержанием калия.

Ишемический колит. В постмаркетинговый период сообщалось о случаях ишемического колита, включая серьезные, у пациентов, получавших макрогол для подготовки кишечника. Препарат следует применять с осторожностью у пациентов с известными факторами риска развития ишемического колита или при одновременном применении стимулирующих слабительных средств (таких как бисакодил или пикосульфат натрия). Пациентам, у которых наблюдаются внезапные боли в животе, ректальные кровотечения или другие симптомы ишемического колита, следует немедленно обратиться к врачу.

Период беременности и кормления грудью. Беременность. Опыта применения препарата в период беременности нет.

Период кормления грудью. Данных относительно поступления макрогола в грудное молоко нет. Макрогол слабо поглощается. Эндофальк можно применять при кормлении грудью, если польза от применения превышает потенциальный риск.

Дети. Эндофальк не следует применять у детей, поскольку безопасность применения препарата в этой возрастной группе пациентов не была должным образом изучена.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Эндофальк не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.