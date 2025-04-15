Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
823,52
Экономия при брони: -64,33 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
811,98
Экономия при брони: -36,89 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
792,00
Экономия при брони: -110,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
792,00
Экономия при брони: -98,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
803,40
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
800,16
Экономия при брони: -28,24 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
858,60
Экономия при брони: -64,51 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
357,94
Экономия при брони: -16,52 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
802,72
Экономия при брони: -31,79 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
981,24
Экономия при брони: -63,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
792,00
Экономия при брони: -110,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
270,00
Экономия при брони: -12,32 грн