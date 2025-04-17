Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
744,60
Экономия при брони: -22,34 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
685,96
Экономия при брони: -36,62 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
685,15
Экономия при брони: -68,63 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
114,60
Экономия при брони: -11,82 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
262,54
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн