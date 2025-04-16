Николаев (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
967,38
Экономия при брони: -50,26 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
780,90
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
828,81
Экономия при брони: -59,47 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
670,73
Экономия при брони: -36,20 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
456,81
Экономия при брони: -33,83 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
780,90
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
697,42
Экономия при брони: -48,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
115,27
Экономия при брони: -9,61 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
866,76
Экономия при брони: -90,98 грн