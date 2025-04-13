Киев (адрес не указан)
Доступно в 726 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
818,30
Экономия при брони: -26,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
895,00
Экономия при брони: -190,03 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
908,00
Экономия при брони: -109,87 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
817,98
Экономия при брони: -84,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
905,00
Экономия при брони: -178,99 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
394,10
Экономия при брони: -23,21 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG