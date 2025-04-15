Киев
Эндофальк (Endofalk®)

Эндофальк (Endofalk®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 179 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
724,70 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
908,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
677,32 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
868,69
Экономия при брони: -97,95 грн
770,74 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
914,30
Экономия при брони: -134,40 грн
779,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
810,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
767,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
914,30
Экономия при брони: -134,40 грн
779,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
914,30
Экономия при брони: -134,40 грн
779,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
851,03
Экономия при брони: -48,49 грн
802,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
845,89
Экономия при брони: -43,24 грн
802,65 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70
Экономия при брони: -138,80 грн
779,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
914,30
Экономия при брони: -134,40 грн
779,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
609,84
Экономия при брони: -89,64 грн
520,19 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
748,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
914,30
Экономия при брони: -134,40 грн
779,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
772,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
711,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70
Экономия при брони: -138,80 грн
779,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
908,60
Экономия при брони: -128,70 грн
779,90 грн
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