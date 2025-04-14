Харьков (адрес не указан)
Доступно в 243 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
943,36
Экономия при брони: -30,31 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
936,25
Экономия при брони: -56,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,30
Экономия при брони: -130,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
404,79
Экономия при брони: -23,71 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
861,04
Экономия при брони: -38,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
871,33
Экономия при брони: -48,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
918,70 грн