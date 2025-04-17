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Эндофальк (Endofalk®)

Эндофальк (Endofalk®)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
854,52
Экономия при брони: -112,39 грн
742,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
716,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
908,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
855,70
Экономия при брони: -71,06 грн
784,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
718,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
136,79
Экономия при брони: -2,76 грн
134,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
755,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
802,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
908,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
881,62
Экономия при брони: -139,49 грн
742,13 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
721,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
274,95
Экономия при брони: -27,48 грн
247,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
751,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
609,84
Экономия при брони: -74,50 грн
535,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
835,92
Экономия при брони: -86,35 грн
749,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
828,67
Экономия при брони: -79,10 грн
749,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
908,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
863,02
Экономия при брони: -107,82 грн
755,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
908,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Эндофальк порошок для орального раствора 55.318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
755,00 грн
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