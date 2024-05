в связи с недостаточностью соответствующих клинических данных сочетанное применение буспирона с антигипертензивными, нейролептическими лекарственными средствами, антидепрессантами, антидиабетическими препаратами, антикоагулянтами, пероральными контрацептивами и сердечными гликозидами возможно только в условиях строго медицинского контроля. Буспирон не применяют одновременно с бензодиазепинами и другими седативными средствами.

Комбинация с ингибиторами МАО не рекомендуется в связи с риском возникновения гипертонического криза.

Поскольку буспирон главным образом метаболизируется цитохромом Р450, мощные ингибиторы этого фермента могут повысить биодоступность буспирона.

Нефазодон. Одновременное применение буспирона (2,5 или 5 мг 2 раза в сутки) и нефазодона (250 мг 2 раза в сутки) приводило к увеличению C max буспирона в плазме крови в 20 раз и AUC — в 50 раз и статистически значимого снижения (примерно на 50%) метаболита буспирона, 1-пиримидинилпиперазина, в плазме крови. В случае применения буспирона в дозе 5 мг 2 раза в сутки отмечали незначительное увеличение AUC нефазодона (23%) и его метаболитов — гидроксинефазодона (HO-NEF) (17%) и mCPP (9%). Наблюдали незначительное увеличение C max для нефазодона (8%) и его метаболита HO-NEF (11%).

Профиль побочных реакций у пациентов, принимавших буспирон в дозе 2,5 мг 2 раза в сутки и нефазодон в дозе 250 мг 2 раза в сутки, не отличался от профиля побочных реакций у пациентов, принимавших по отдельности любой из этих препаратов. Побочные реакции у лиц, применявших буспирон в дозе 5 мг 2 раза в сутки и нефазодон в дозе 250 мг 2 раза в сутки, включали предобморочное состояние, астению, головокружение и сонливость. Рекомендуется снижение дозы буспирона при одновременном его применении с нефазодоном.

Эритромицин. Сочетанное применение буспирона (разовая доза — 10 мг) и эритромицина (1,5 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней) приводило к увеличению C max буспирона в 5 раз и AUC — в 6 раз. В случае необходимости одновременного применения буспирона и эритромицина рекомендуется применение буспирона в низкой дозе (например 2,5 мг 2 раза в сутки).

Итраконазол. Одновременное применение буспирона (разовая доза — 10 мг) и итраконазола (200 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней) приводило к увеличению C max буспирона в 13 раз и AUC — в 19 раз. При необходимости одновременного применения буспирона и итраконазола рекомендуется применение буспирона в низкой дозе (например 2,5 мг 1 раза в сутки).

Дилтиазем. Одновременное применение буспирона (разовая доза — 10 мг) и дилтиазема (60 мг 3 раза в сутки) приводило к увеличению C max буспирона в 5,3 раза и AUC — в 4 раза. Возможно усиление действия и повышение токсичности буспирона в случае необходимости одновременного применения буспирона и дилтиазема.

Верапамил. Одновременное применение буспирона и верапамила приводило к увеличению C max и AUC буспирона в 3,4 раза. Возможны усиленное действие и повышенная токсичность буспирона при одновременном применении буспирона и верапамила.

Циметидин. Сочетанное применение буспирона и циметидина приводит к увеличению C max буспирона на 40%, Tmax — в 2 раза, но AUC практически не изменяется.

При применении буспирона вместе с вышеуказанными средствами повышаются терапевтический эффект и токсичность буспирона, поэтому рекомендуется снижать дозу препарата (например 2,5 мг 2 раза в сутки). Следующая коррекция дозы должна основываться на клиническом ответе на лечение каждым из этих препаратов.

Баклофен, лофексидин, набилон, антигистаминные препараты могут усилить любой седативный эффект.

Рифампицин. Одновременное применение буспирона (однократная доза — 30 мг) и рифампицина (600 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней) приводило к снижению C max буспирона на 83,9% и AUC — на 89,6%.

Ингибиторы и индукторы CYP 3A4. Кетоконазол или ритонавир ингибируют метаболизм буспирона и повышают его концентрацию в плазме крови. При применении буспирона с ингибитором CYP 3A4 его дозу следует снизить.

Индукторы CYP 3A4, например дексаметазон, фенитоин, фенобарбитал или карбамазепин, могут увеличить скорость метаболизма буспирона. В таком случае необходимо повысить дозу буспирона для сохранения его анксиолитической эффективности.

Ингибиторы обратного захвата серотонина. Не выявлено ни одного случая опасного применения буспирона в сочетании с антидепрессантами, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина. Имелись единичные сообщения о возникновении приступов при их длительном применении с буспироном.

Галоперидол. Одновременное применение буспирона и галоперидола приводило к повышению концентрации галоперидола в плазме крови.

Тразодон. Имелись сообщения, что у некоторых пациентов при одновременном применении тразодона с буспироном повысилась активность АлАТ в 3 раза. Однако такое повышение печеночных трансаминаз не подтверждалось клиническими исследованиями.

Диазепам. При одновременном применении диазепама и буспирона уровень первого в плазме крови несколько повышается, а также могут возникнуть побочные эффекты: головокружение, головная боль, тошнота.

Во время лечения буспироном следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Флувоксамин. Кратковременная терапия буспироном одновременно с приемом флувоксамина привела к двойному повышению концентрации буспирона в плазме крови по сравнению с монотерапией буспироном.

Дигоксин. У людей примерно 95% буспирона связывается с белками плазмы крови. In vitro буспирон не вытесняет из мест связывания с белками препараты, прочно связывающие белки (например варфарин) в плазме крови. Однако in vitro буспирон может вытеснять из мест связывания с белками препараты, которые связывают белки недостаточно прочно (например дигоксин). Клиническая значимость этого свойства неизвестна.

Сообщалось об увеличении протромбинового времени после добавления буспирона к терапии, включающей лечение варфарином.

Пациентам во время лечения не рекомендуется употреблять в больших количествах грейпфрутовый сок (двойная доза 200 мл в течение 2 дней), поскольку это может привести к повышению концентрации буспирона в плазме крови и к повышению частоты или тяжести побочных эффектов.