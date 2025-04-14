Буспирон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
307,58
Экономия при брони: -20,97 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
0.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
283,96
Экономия при брони: -19,62 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
283,60
Экономия при брони: -48,90 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,80
Экономия при брони: -80,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
385,80
Экономия при брони: -27,90 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
300,67
Экономия при брони: -40,43 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
301,40
Экономия при брони: -19,90 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
266,20
Экономия при брони: -31,50 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
386,20
Экономия при брони: -28,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
288,96
Экономия при брони: -28,72 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
426,50
Экономия при брони: -54,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
303,24
Экономия при брони: -52,96 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
276,43
Экономия при брони: -46,47 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
213,97
Экономия при брони: -38,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Не болей
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
274,80
Экономия при брони: -10,52 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн