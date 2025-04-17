Буспирон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
431,24
Экономия при брони: -78,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
424,40
Экономия при брони: -56,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
301,20
Экономия при брони: -51,03 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,28
Экономия при брони: -85,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
219,40
Экономия при брони: -35,25 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90
Экономия при брони: -43,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
442,30
Экономия при брони: -74,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
435,31
Экономия при брони: -82,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,90
Экономия при брони: -98,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90
Экономия при брони: -43,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
428,15
Экономия при брони: -75,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
301,33
Экономия при брони: -66,35 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
430,87
Экономия при брони: -78,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
283,30
Экономия при брони: -45,40 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90
Экономия при брони: -43,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
452,41
Экономия при брони: -92,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
424,60 грн