Буспирон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,25
Экономия при брони: -76,16 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
274,30
Экономия при брони: -36,40 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90
Экономия при брони: -50,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,80
Экономия при брони: -77,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
289,20
Экономия при брони: -62,58 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
434,65
Экономия при брони: -89,45 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
302,07
Экономия при брони: -67,33 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
283,30
Экономия при брони: -45,40 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
442,30
Экономия при брони: -80,90 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
283,60
Экономия при брони: -45,70 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,80
Экономия при брони: -77,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
424,40
Экономия при брони: -63,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
298,73
Экономия при брони: -61,64 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
434,70
Экономия при брони: -83,94 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
293,84
Экономия при брони: -56,75 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,80
Экономия при брони: -77,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн