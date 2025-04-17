Киев
Буспирон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)

Буспирон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,40
Экономия при брони: -75,20 грн
363,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
250,00 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
382,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,84
Экономия при брони: -13,17 грн
425,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
237,00 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
367,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
283,30
Экономия при брони: -47,40 грн
235,90 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
219,20
Экономия при брони: -37,60 грн
181,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
283,30
Экономия при брони: -47,40 грн
235,90 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90
Экономия при брони: -48,70 грн
363,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
451,94
Экономия при брони: -100,78 грн
351,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
282,90
Экономия при брони: -47,00 грн
235,90 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
424,40
Экономия при брони: -61,20 грн
363,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
344,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
435,03
Экономия при брони: -73,88 грн
361,15 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
345,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
219,40
Экономия при брони: -37,80 грн
181,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
181,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
440,15
Экономия при брони: -80,28 грн
359,87 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90
Экономия при брони: -48,70 грн
363,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
343,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
441,89
Экономия при брони: -82,06 грн
359,83 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
252,50 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
391,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
391,00 грн
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