Буспирон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,40
Экономия при брони: -75,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,84
Экономия при брони: -13,17 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
283,30
Экономия при брони: -47,40 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
219,20
Экономия при брони: -37,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
283,30
Экономия при брони: -47,40 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90
Экономия при брони: -48,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
451,94
Экономия при брони: -100,78 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
282,90
Экономия при брони: -47,00 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
424,40
Экономия при брони: -61,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
435,03
Экономия при брони: -73,88 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
219,40
Экономия при брони: -37,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
440,15
Экономия при брони: -80,28 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90
Экономия при брони: -48,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
441,89
Экономия при брони: -82,06 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz