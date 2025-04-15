Буспирон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
396,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
428,19
Экономия при брони: -75,51 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
458,85
Экономия при брони: -77,40 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,40
Экономия при брони: -79,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
396,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
396,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,80
Экономия при брони: -79,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
297,96
Экономия при брони: -11,36 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
453,15
Экономия при брони: -16,46 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,80
Экономия при брони: -79,90 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
292,20
Экономия при брони: -10,24 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
449,55
Экономия при брони: -81,73 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
431,73
Экономия при брони: -79,49 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
453,43
Экономия при брони: -100,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн