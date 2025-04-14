Буспирон Сандоз® (Buspiron Sandoz®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 45 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
425,27
Экономия при брони: -14,48 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
446,85
Экономия при брони: -86,44 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
283,30
Экономия при брони: -41,40 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
438,40
Экономия при брони: -70,20 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
264,04
Экономия при брони: -7,91 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
283,30
Экономия при брони: -41,40 грн
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
411,90
Экономия при брони: -43,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Буспирон Сандоз® таблетки 5 мг блистер №20
Sandoz
298,74
Экономия при брони: -43,35 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
452,91
Экономия при брони: -23,07 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Буспирон Сандоз® таблетки 10 мг блистер №20
Sandoz
426,91
Экономия при брони: -69,36 грн