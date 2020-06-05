лечение Бипрололом, как правило, является длительным и требует регулярного врачебного контроля. Препарат нельзя отменить внезапно в связи с возможным развитием синдрома отмены, что проявляется обострением заболевания, поэтому курс лечения должен заканчиваться плавно, с постепенным снижением дозы, под наблюдением врача, с учетом индивидуальных реакций пациента.

Следует применять с осторожностью:

у больных сахарным диабетом со значительными колебаниями уровня глюкозы в крови — могут маскироваться симптомы гипогликемии (например тахикардия, ощущение сердцебиения, повышенное потоотделение);

при соблюдении строгой диеты;

при AV-блокаде І степени, вазоспастической стенокардии (стенокардии Принцметала), проведении десенсибилизирующей терапии;

у больных со стабильным течением ХСН. Противопоказано применять Бипролол при обострении ХСН или во время эпизодов декомпенсации сердечной недостаточности. Бипролол можно назначать при условии компенсации их клинического состояния и возможности медицинского контроля. Лечение начинают с минимальной дозы, соблюдая тщательное титрования доз. В случае развития непереносимости или при прогрессировании симптомов сердечной недостаточности (выраженная артериальная гипотензия, острый отек легких) во время повышения дозы рекомендуется, в первую очередь, снизить дозу Бипролола или прекратить прием препарата;

у пациентов с ХОБЛ, БА в анамнезе;

перед началом лечения препаратом рекомендуется провести исследование функции внешнего дыхания;

во время десенсибилизационной специфической иммунотерапии. Препарат может повышать чувствительность к аллергенам и вираженность анафилактических реакций. Эпинефрин необходимо назначать с осторожностью, поскольку он может не проявлять обычного влияния при лечении анафилаксии. Альтернативой применению высоких доз адреналина являются интенсивные поддерживающиеся меры, в частности введение жидкостей и применение β-агонистов (парентеральное введение сальбутамола или изопротеренола) для устранения бронхоспазма или норадреналина — для устранения артериальной гипотензии.

Назначение Бипролола больным феохромоцитомой разрешается только после приема блокаторов α-адренорецепторов.

У пациентов с миастенией при наличии депрессии (в том числе в анамнезе) применение препарата должно проводиться только после тщательной оценки соотношения польза/риск. Назначение бисопролола при тиреотоксикозе может маскировать адренергические симптомы заболевания.

Общая анестезия. Перед хирургическим вмешательством необходимо обязательно предупредить анестезиолога о приеме бисопролола. Не рекомендуется применять блокаторы β-адренорецепторов во время хирургических вмешательств, поскольку повышается риск возникновения аритмии и ишемии миокарда. Дозу следует постепенно снизить и прекратить прием препарата приблизительно за 48 ч до общей анестезии.

У пациентов с нарушением толерантности к углеводам, такими как врожденная галактоземия, синдром глюкоза-галактозной мальабсорбции, лактазная недостаточность, противопоказано применение препарата в связи с тем, что он содержит лактозу.

Препарат дает положительный результат при антидопинговом контроле.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности препарат применяют только в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Как правило, блокаторы β-адренорецепторов уменьшают кровоток в плаценте и могут повлиять на развитие плода. Необходимо контролировать кровоток в плаценте и матке. После родов новорожденный должен находиться под тщательным наблюдением врача. Симптомы гипогликемии и брадикардии можно ожидать на протяжении первых 3 сут. Данных относительно экскреции бисопролола в грудное молоко или безопасности влияния на детей грудного возраста нет. Поэтому препарат не рекомендуется применять в период кормления грудью.

Дети. Клинические данные относительно эффективности и безопасности применения препарата у детей отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В связи с индивидуальным характером реакций при приеме препарата может быть снижена скорость реакции, поэтому во время лечения следует избегать управления транспортными средствами и работы с другими механизмами.