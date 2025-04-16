Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,15
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,05
Экономия при брони: -1,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
15,72
Экономия при брони: -0,84 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,23
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
30,09
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,51
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,33
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,71
Экономия при брони: -4,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,10
Экономия при брони: -4,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,28
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -1,00 грн