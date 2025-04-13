Киев
Бипролол (Biprolol)

Бипролол (Biprolol)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 373 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,76 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,73 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,99 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,52
Экономия при брони: -1,03 грн
27,49 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,46 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,15 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,00 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,42
Экономия при брони: -4,89 грн
27,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -0,40 грн
18,40 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,76 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -0,50 грн
28,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
16,68 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,53 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
19,14 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,22 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,97 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,88 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
24,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -0,40 грн
18,40 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,97 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,03 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,12 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,45 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,34
Экономия при брони: -4,74 грн
27,60 грн
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