Харьков (адрес не указан)
Доступно в 373 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,52
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,42
Экономия при брони: -4,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,34
Экономия при брони: -4,74 грн