Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,89
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
30,00
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,37
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,54
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,42
Экономия при брони: -4,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,76
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,30
Экономия при брони: -1,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -0,70 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,88
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,98
Экономия при брони: -1,88 грн