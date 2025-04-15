Львов (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
15,77
Экономия при брони: -0,91 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,59
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -1,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -1,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,58
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,88
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -1,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -1,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
19,80
Экономия при брони: -2,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -1,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -1,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -1,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,54
Экономия при брони: -1,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -1,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -1,60 грн