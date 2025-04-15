Киев
Бипролол (Biprolol)

Бипролол (Biprolol)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 188 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,72 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,15 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
24,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,66
Экономия при брони: -4,04 грн
27,62 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,91
Экономия при брони: -2,07 грн
27,84 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
16,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Экономия при брони: -0,10 грн
18,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -0,70 грн
27,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,24 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,06 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,78 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Экономия при брони: -0,10 грн
18,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00
Экономия при брони: -0,20 грн
27,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,12 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
30,42
Экономия при брони: -1,02 грн
29,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
17,40 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -0,50 грн
18,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00
Экономия при брони: -0,20 грн
27,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
14,99 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
22,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,35
Экономия при брони: -1,52 грн
27,83 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,92
Экономия при брони: -3,59 грн
28,33 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
11,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,58
Экономия при брони: -3,25 грн
28,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,47
Экономия при брони: -1,20 грн
17,27 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,94
Экономия при брони: -3,04 грн
26,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,10
Экономия при брони: -0,83 грн
17,27 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,34
Экономия при брони: -2,44 грн
26,90 грн
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