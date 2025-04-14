Днепр (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
30,32
Экономия при брони: -2,07 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
30,44
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
30,42
Экономия при брони: -2,03 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -0,70 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,03
Экономия при брони: -1,22 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
30,41
Экономия при брони: -2,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,80
Экономия при брони: -0,70 грн
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,50
Экономия при брони: -1,62 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,65
Экономия при брони: -3,82 грн
Не болей
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,53
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,64
Экономия при брони: -3,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
32,16
Экономия при брони: -4,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
29,42
Экономия при брони: -1,69 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Бипролол таблетки 5 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бипролол таблетки 10 мг блистер №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"