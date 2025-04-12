применение Ремавира необходимо начинать как можно раньше, сразу после появления первых симптомов гриппа (повышенная температура тела, боль в мышцах, головная боль, боль в глазах). Терапевтический эффект более выражен, если прием препарата начат в течение первых 48 ч после появления первых симптомов гриппа.

Ремавир, таблетки или капсулы принимают внутрь после еды, запивая водой.

Лечение при гриппе: взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — по 100 мг (2 таблетки или 1 капсула) 2 раза в сутки.

Перед применением препарата у детей обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Пациентам пожилого возраста (65 лет) — 100 мг (2 таблетки или 1 капсула) 1 раз в сутки.

Продолжительность курса лечения — 5 дней.

Профилактика гриппа: взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — по 100 мг (2 таблетки или 1 капсула) 2 раза в сутки.

Пациентам пожилого возраста или с высоким риском осложнений — 100 мг (2 таблетки или 1 капсула) 1 раз в сутки.

Применение препарата рекомендуется с начала эпидемии гриппа и во время эпидемии, но не более 2 нед.

Для пациентов с нарушениями функции печени и/или почек легкой или средней степени тяжести при необходимости дозу корректируют: 100 мг 1 раз в сутки. Необходимо внимательно наблюдать за пациентами.

Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте от 10 лет.

Ремавир 20 мг, порошок дозированный . Содержание пакетика растворить в ½ стакана теплой воды и принимать внутрь после еды.

Лечение. Детям в возрасте от 1 года до 10 лет назначают по 5 мг/кг массы тела в сутки в 2–3 приема, но не более 100 мг препарат Ремавир (5 пакетиков ) в сутки.

Детям в возрасте от 11 до 14 лет — по 140–160 мг препарата (7–8 пакетиков) в сутки в несколько приемов. Детям в возрасте старше 14 лет назначают дозы для взрослых (применяют препарат Ремавир таблетки в дозе 50 мг).

Длительность курса лечения — 5 дней.

Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей до 1 года не установлена.

Препарат в данной лекарственной форме применяют у детей 1–14 лет.