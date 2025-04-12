Ремавир (Remavir)
Ремавир инструкция по применению
Состав
Римантадин - 100 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Римантадина гидрохлорид — производное амантадина, обладает выраженной противовирусной активностью. Эффективен в отношении разных вирусов гриппа типа А, а также оказывает антитоксическое действие при гриппе, вызванном вирусом типа В. Римантадин ингибирует репликацию вируса на ранних стадиях цикла за счет нарушения формирования вирусной оболочки. Генетическими исследованиями установлено, что важное значение в противовирусном действии римантадина в отношении вируса гриппа А имеет специфический белок гена М2 вириона. In vitro римантадин ингибирует репликацию всех трех выявленных у человека антигенных подтипов (H1N1, H2N2, H3N3) вируса гриппа А. Римантадин не влияет на иммуногенные свойства инактивированной вакцины гриппа А.
Фармакокинетика. После однократного или многократного приема препарата пациентами различных возрастных групп корреляция между концентрацией римантадина в плазме крови и его антивирусной активностью не установлена.
Абсорбция. После приема внутрь препарат почти полностью всасывается в кишечнике, обеспечивая высокую биодоступность.
Распределение. После однократного приема внутрь препарата Ремавир в дозе 100 мг Cmax в плазме крови составляет 74 нг/мл (диапазон от 45 до 138 нг/мл) — у здоровых взрослых пациентов в возрасте 20–44 лет достигается через 5–7 ч.
Примерно 40% препарата Ремавир связывается с белками плазмы крови, главным образом с альбуминами. T½ одной дозы в этой исследуемой группе составляет в среднем 25 ч, а у пациентов в возрасте 71–79 лет — в среднем 32 ч.
Объем распределения: дети — 289 л/кг. Концентрация в секрете носовой полости на 50% выше, чем в плазме крови.
Метаболизм. Ремавир интенсивно метаболизируется в печени путем гидроксилирования, конъюгации и глюкуронизации.
Экскреция. В плазме крови выявлены три гидроксилированных метаболита. Эти и другие метаболиты составляют 74±10% одной дозы 200 мг. Препарат выводится в виде метаболитов с мочой в течение 72 ч. Менее 25% препарата выводится с мочой в неизмененном виде.
При почечной недостаточности концентрация метаболитов препарата Ремавир в плазме крови повышается.
Фармакокинетика лекарственного средства у детей близка к фармакокинетике у взрослых.
Показания Ремавир
Ремавир, таблетки или капсулы. Раннее лечение заболевания, вызванного вирусами гриппа типа А у взрослых и детей в возрасте старше 10 лет. Профилактика гриппа типа А во время эпидемии у взрослых и детей в возрасте от 10 лет.
Ремавир 20 мг, порошок дозированный. Лечение гриппа А на ранней стадии заболевания у детей в возрасте старше 1 года.
Перед применением препарата следует обязательно проконсультироваться с врачом.
Применение Ремавир
применение Ремавира необходимо начинать как можно раньше, сразу после появления первых симптомов гриппа (повышенная температура тела, боль в мышцах, головная боль, боль в глазах). Терапевтический эффект более выражен, если прием препарата начат в течение первых 48 ч после появления первых симптомов гриппа.
Ремавир, таблетки или капсулы принимают внутрь после еды, запивая водой.
Лечение при гриппе: взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — по 100 мг (2 таблетки или 1 капсула) 2 раза в сутки.
Перед применением препарата у детей обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Пациентам пожилого возраста (65 лет) — 100 мг (2 таблетки или 1 капсула) 1 раз в сутки.
Продолжительность курса лечения — 5 дней.
Профилактика гриппа: взрослым и детям в возрасте старше 10 лет — по 100 мг (2 таблетки или 1 капсула) 2 раза в сутки.
Пациентам пожилого возраста или с высоким риском осложнений — 100 мг (2 таблетки или 1 капсула) 1 раз в сутки.
Применение препарата рекомендуется с начала эпидемии гриппа и во время эпидемии, но не более 2 нед.
Для пациентов с нарушениями функции печени и/или почек легкой или средней степени тяжести при необходимости дозу корректируют: 100 мг 1 раз в сутки. Необходимо внимательно наблюдать за пациентами.
Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте от 10 лет.
Ремавир 20 мг, порошок дозированный. Содержание пакетика растворить в ½ стакана теплой воды и принимать внутрь после еды.
Лечение. Детям в возрасте от 1 года до 10 лет назначают по 5 мг/кг массы тела в сутки в 2–3 приема, но не более 100 мг препарат Ремавир (5 пакетиков ) в сутки.
Детям в возрасте от 11 до 14 лет — по 140–160 мг препарата (7–8 пакетиков) в сутки в несколько приемов. Детям в возрасте старше 14 лет назначают дозы для взрослых (применяют препарат Ремавир таблетки в дозе 50 мг).
Длительность курса лечения — 5 дней.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей до 1 года не установлена.
Препарат в данной лекарственной форме применяют у детей 1–14 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к римантадину, производным группы адамантана и вспомогательным веществам препарата.
Острые и хронические заболевания печени и почек.
Тиреотоксикоз.
Беременность и кормление грудью.
В состав Ремавир 20 мг, порошок дозированный, входит аспартам, источник фенилаланина. Его применение противопоказано больным фенилкетонурией.
Побочные эффекты
обычно препарат переносится хорошо.
Классификация побочных реакций по частоте развития: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10); нечасто (≥1/1000 до <1/100); редко (≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000).
В клиническом исследовании с участием 1027 больных, получавших дозу римантадина 200 мг, наиболее частыми были жалобы на нарушения со стороны ЖКТ и нервной системы.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — тошнота, рвота; нечасто — боль в животе, диарея, диспепсия, сухость во рту, анорексия.
Со стороны нервной системы: часто — бессонница; нечасто — нарушение концентрации внимания, головокружение, головная боль, тремор, судороги, спутанность сознания, атаксия (нарушение координации движений), сонливость, повышенная возбудимость, гиперкинез (спонтанные движения), изменение/потеря вкуса, паросмия.
Со стороны психики: редко — галлюцинации, депрессия, эйфория.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — сердцебиение, АГ, сердечная недостаточность, нарушения проводимости сердца (блокады), тахикардия, церебрососудистые расстройства, синкопе (обмороки).
Со стороны половых органов и молочных желез: нечасто — галакторея.
Со стороны вестибулярного аппарата и органа слуха: нечасто — шум/звон в ушах.
Со стороны дыхательной системы: нечасто — кашель, одышка, бронхоспазм.
Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто — бледность кожных покровов; частота неизвестна — зуд, папулезная сыпь, генерализованная сыпь, крапивница.
Общие нарушения: нечасто — астения (слабость), отеки, повышенная утомляемость.
Частота побочных эффектов, особенно со стороны пищеварительной и нервной системы, увеличивается в случае превышения рекомендуемой дозы.
В отдельных случаях, после превышения рекомендованных доз, наблюдается слезотечение, частое мочеиспускание, озноб, запор, потливость, стоматит, гипестезия, боль в глазах.
Обычно побочные реакции исчезают после окончания приема препарата.
Имеются разные данные о побочных действиях римантадина у пожилых людей. В клиническом исследовании во время эпидемии гриппа 1997–1998 гг., в котором участвовали 156 больных пожилого возраста, побочные действия наблюдались только у 1,9% пациентов, главным образом — нарушение сознания.
В другом контролируемом исследовании с участием 83 больных пожилого возраста, нуждающихся в уходе дома, в группе плацебо побочные эффекты со стороны ЦНС были отмечены у 8,3% больных, а в группе применения римантадина — в 10,6%. Наблюдались такие явления: бессонница, повышенная возбудимость, нарушение концентрации внимания, головокружение.
При возникновении каких-либо нежелательных явлений следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Если во время лечения выявились какие-либо побочные реакции, не указанные в данной инструкции, или любая из упомянутых побочных реакций выражена особенно сильно, следует обратиться к врачу.
Особые указания
с осторожностью назначают Ремавир пациентам с заболеваниями ЖКТ, нарушениями функции печени и/или почек легкой и средней степени тяжести, тяжелыми заболеваниями сердца, в том числе с нарушениями сердечного ритма. Ремавир, таблетки или капсулы также — лицам пожилого возраста. В этих случаях рекомендовано снижение дозы препарата.
При указаниях в анамнезе на эпилепсию и противосудорожную терапию на фоне применения римантадина повышается риск развития эпилептического приступа. В этом случае дозу римантадина (Ремавир, таблетки или капсулы) снижают до 100 мг/сут. Если развивается приступ, прием препарата прекращают.
Возможно появление вирусов, резистентных к препарату.
Пациенты с нарушениями функции печени и/или почек. Объем доступных данных о применении Ремавира у пациентов с острыми или хроническими нарушениями функции печени и/или почек ограничен. Перед назначением Ремавира необходимо корректировать дозу, оценив ожидаемую пользу и потенциальный риск. Необходимо тщательно наблюдать за пациентами, поскольку Ремавир интенсивно метаболизируется в печени и в связи с кумуляцией его метаболитов после многократного применения препарата могут возникнуть побочные реакции.
Чтобы предотвратить развитие резистентности к препарату, лечение гриппа следует прекратить как можно скорее, обычно через 5 дней или в течение 24–48 ч после исчезновения симптомов заболевания.
Лекарственное средство содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны применять этот препарат.
В состав Ремавир, капсулы, входит краситель «Желтый закат FCF» (Е110), который может вызвать аллергию.
Период беременности и кормления грудью. Ремавир проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко, поэтому применение препарата в этот период противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. При применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами, поскольку возможны головокружение, головная боль или другие побочные эффекты со стороны ЦНС.
Взаимодействия
парацетамол и ацетилсалициловая кислота снижают эффективность препарата Ремавир.
Ремавир снижает эффективность противоэпилептических средств.
Ремавир усиливает возбуждающий эффект кофеина.
Циметидин может усиливать действие препарата Ремавир.
В период лечения следует воздержаться от употребления алкогольных напитков, поскольку при этом могут возникнуть нежелательные побочные эффекты со стороны ЦНС.
Передозировка
в случаях передозировки — симптоматическая терапия для поддержания жизненно важных функций организма.
Есть информация о случае отравления химическим аналогом — амантадином.
Симптомы: возбуждение, галлюцинации, нарушения ритма сердца, лихорадка, озноб, повышенное потоотделение, аритмия, гипестезия, повышение слезотечение, дисфагия, запор, учащение мочеиспускания, стоматит, боль в глазах.
Лечение: отмена лекарственного средства, промывание желудка, в/в введение физиостигмина: взрослым — 1–2 мг, детям в дозе 0,5 мг, при необходимости повторное введение, но не более 2 мг/ч. Римантадин и амантадин не выводятся при помощи гемодиализа.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.