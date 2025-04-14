Киев
Ремавир (Remavir)

Ремавир (Remavir)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 16 аптеках в Одесса
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
251,15
Экономия при брони: -38,96 грн
212,19 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
207,60 грн
Верона
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
217,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Радостная, 23-А
4.9 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
197,00 грн
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
637,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
209,30 грн
Валерия
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
6.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
217,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, дорога Фонтанская, 19
6.4 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
197,30 грн
Адмирал
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
6.8 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
198,00 грн
Аркадия
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Савельева Артура, 24
7.2 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
198,00 грн
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
217,00 грн
Афродита
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Варненская, 20-Б
7.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
217,00 грн
Вузовская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Шелухина Сергея, 82
8.7 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
217,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
9.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
629,52
Экономия при брони: -18,89 грн
610,63 грн
Диана
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 85
9.6 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
217,00 грн
Виктория
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
217,00 грн
Южная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.5 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
217,00 грн
Евгения
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 81/1
11.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
217,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
11.8 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
197,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 71-А
12.0 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
178,97 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
12.1 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
92,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 75
12.2 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
195,18 грн
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