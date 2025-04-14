Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
251,15
Экономия при брони: -38,96 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Верона
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Радостная, 23-А
4.9 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Валерия
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
6.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
Аптека акс социальная
Одесса, дорога Фонтанская, 19
6.4 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Адмирал
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
6.8 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аркадия
Одесса, ул. Савельева Артура, 24
7.2 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
Афродита
Одесса, ул. Варненская, 20-Б
7.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
Вузовская
Одесса, ул. Шелухина Сергея, 82
8.7 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
Біла ромашка
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
9.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
629,52
Экономия при брони: -18,89 грн
Диана
Одесса, просп. Небесной Сотни, 85
9.6 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
Виктория
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
Южная
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.5 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
Евгения
Одесса, ул. Королева Академика, 81/1
11.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 68
11.8 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 71-А
12.0 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
12.1 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 75
12.2 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм