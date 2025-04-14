Днепр (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
232,77
Экономия при брони: -27,37 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
6.1 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
8.8 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 31 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
9.6 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
12.4 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
258,50
Экономия при брони: -42,90 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
26.3 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервис
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
26.9 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
711,00
Экономия при брони: -72,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
33.6 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кринички, ул. Центральная, 1
38.5 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
64.1 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
216,00
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
70.0 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
158,78
Экономия при брони: -6,97 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
70.0 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
254,22
Экономия при брони: -40,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
70.0 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
115,75
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
71.2 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
507,39
Экономия при брони: -82,37 грн