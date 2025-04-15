Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Львов
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
760,70
Экономия при брони: -126,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
258,50
Экономия при брони: -35,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
258,50
Экономия при брони: -35,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
231,00
Экономия при брони: -7,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Зеленая, 113
3.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
258,50
Экономия при брони: -35,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
629,82
Экономия при брони: -18,89 грн
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
107,85
Экономия при брони: -9,65 грн
Пульс
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
Пульс
Львов, ул. Лычаковская, 152
3.8 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
Пульс
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
3.9 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
Пульс
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Патона, 2/7
4.1 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Пульс
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 214
4.5 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Патона, 4/1
4.5 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Львов, ул. Пулюя Ивана, 40
4.7 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
254,20
Экономия при брони: -30,70 грн
Пульс
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Сыховская, 26
5.9 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
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Подорожник
Зимняя Вода, ул. Городоцкая, 4-А
8.1 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
231,50
Экономия при брони: -35,10 грн
Пульс
Винники, ул. Ивасюка, 8-А
8.9 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм