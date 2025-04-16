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Ремавир (Remavir)
Ремавир (Remavir)
Николаев
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
207,60
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
209,88
грн
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Аптека enter
Открыто
Закроется в 19:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
96.4 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
110,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Фонтанка, ул. Чехова, 1/1
96.9 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
180,50
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
98.5 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
216,60
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
98.7 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
618,52
Экономия при брони:
-18,56 грн
599,96
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
99.0 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
90,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 82
99.2 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
625,00
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
99.7 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
197,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 75
99.9 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
207,82
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
99.9 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
92,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 71-А
100.0 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
178,97
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
107.0 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
207,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Братское, ул. Воронина, 39
107.9 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
156,79
грн
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Шампань
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
107.9 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
217,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
108.5 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
209,30
грн
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Аркадия
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Савельева Артура, 24
108.5 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
198,00
грн
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Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
217,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
109.0 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
251,15
Экономия при брони:
-39,89 грн
211,26
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 39 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 19
109.1 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
197,30
грн
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Адмирал
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
109.7 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
198,00
грн
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