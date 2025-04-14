Харьков (адрес не указан)
Доступно в 616 аптеках в Харьков
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
36.0 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
128.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
137.2 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
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87,33
Экономия при брони: -3,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
143.0 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
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235,40
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
145.3 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
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231,50
Экономия при брони: -34,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 41
145.7 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
148.2 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
189.7 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
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160,22
Экономия при брони: -8,41 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
190.7 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
232,77
Экономия при брони: -27,37 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
190.9 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
193.2 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
194.7 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
195.2 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
196.5 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
711,00
Экономия при брони: -72,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
196.7 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
201.9 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
258,50
Экономия при брони: -42,90 грн