Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
254,22
Экономия при брони: -40,22 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
258,50
Экономия при брони: -41,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
199,74
Экономия при брони: -27,46 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
115,75
Экономия при брони: -17,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
101,87
Экономия при брони: -8,57 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
660,00
Экономия при брони: -66,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
8.3 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Народная аптека
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
9.7 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
660,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
10.0 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
507,39
Экономия при брони: -82,37 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
11.7 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
208,00
Экономия при брони: -21,40 грн
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Ремавир капсулы 100 мг блистер №30
Олайнфарм
232,77
Экономия при брони: -23,58 грн
Подорожник
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
71.3 км
Ремавир капсулы 100 мг блистер №10
Олайнфарм
258,50
Экономия при брони: -42,90 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
72.6 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Кринички, ул. Центральная, 1
77.8 км
Ремавир таблетки 50 мг №20
Олайнфарм