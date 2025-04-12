кишечная непроходимость — известное осложнение у больных муковисцидозом, поэтому при наличии симптоматики, напоминающей это состояние, следует помнить о возможности наличия кишечных стриктур.

Препарат содержит активные ферменты, которые могут повреждать слизистую оболочку ротовой полости, поэтому таблетки следует глотать целиком, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.

Препарат содержит лактозу. Поэтому его не следует применять пациентам с редкими наследственными нарушениями, такими как непереносимость галактозы, врожденная недостаточность лактазы или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат рекомендуется применять только по назначению врача в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не отмечено влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Дети. Не рекомендуется применять у детей в возрасте до 15 лет, поскольку таблетка покрыта оболочкой и не может быть разделена.