Панзинорм® Форте 20000 (Panzynorm Forte 20000)
Панзинорм Форте 20000 инструкция по применению
Состав
Липаза - 20000 ЕД
Амилаза - 12000 ЕД
Протеаза - 900 ЕД
Фармакологические свойства
панкреатин — это порошок из поджелудочных желез свиньи, в состав которого входят такие ферменты, как липаза, амилаза, трипсин и химотрипсин, способствующие перевариванию белков, жиров и углеводов в пищеварительном тракте. Ключевыми являются ферментативная активность липазы, а также содержание трипсина, тогда как амилолитическая активность имеет значение только при терапии муковисцидоза, поскольку даже при значительном снижении секреторной активности поджелудочной железы амилаза проявляет достаточную активность.
Кислотоустойчивая оболочка защищает активные ферменты от действия желудочного сока. Только под действием нейтральной или слегка щелочной среды тонкого кишечника происходит растворение оболочки и высвобождение ферментов.
Показания Панзинорм Форте 20000
хронический панкреатит, муковисцидоз. Состояния после одновременной резекции желудка и тонкого кишечника, при функциональном ускорении прохождения пищи через кишечник, при расстройствах кишечника, при одновременном употреблении трудноперевариваемой растительной, жирной и непривычной пищи. Панзинорм форте 20 000 также применяется при вздутии кишечника и при подготовке к рентгенологическим или ультразвуковым диагностическим исследованиям.
Применение Панзинорм Форте 20000
дозу Панзинорма форте 20 000 определяют индивидуально, в зависимости от степени тяжести недостаточности поджелудочной железы. Обычная начальная доза составляет 1–2 таблетки на каждый прием пищи. Таблетку запивают достаточным количеством (стаканом) воды. В зависимости от вида пищи, а также от степени расстройства пищеварения дозу можно значительно повысить. Повышение дозы следует проводить под контролем врача и при этом ориентироваться на уменьшение выраженности проявлений заболевания, например, стеатореи или болевого синдрома. Максимальная суточная доза для взрослых и детей в возрасте старше 15 лет составляет 9 таблеток. Вопрос о повышении дозы препарата и продолжительности лечения решает врач индивидуально.
Противопоказания
при повышенной чувствительности к свинине или другим компонентам препарата; при остром панкреатите или остром приступе хронического панкреатита в фазе его обострения.
Побочные эффекты
у больных муковисцидозом, прежде всего при применении препарата в высоких дозах, могут отмечать повышенное выделение мочевой кислоты с мочой, поэтому для предотвращения образования мочекислых конкрементов у таких больных необходимо контролировать уровень мочевой кислоты в моче. В отдельных случаях после приема панкреатина сообщалось об аллергических реакциях немедленного типа, например кожной сыпи, чихании, слезотечении, бронхоспазме. При применении панкреатина в высоких дозах могут образовываться стриктуры в илеоцекальном и восходящем участке толстого кишечника у больных муковисцидозом.
Особые указания
кишечная непроходимость — известное осложнение у больных муковисцидозом, поэтому при наличии симптоматики, напоминающей это состояние, следует помнить о возможности наличия кишечных стриктур.
Препарат содержит активные ферменты, которые могут повреждать слизистую оболочку ротовой полости, поэтому таблетки следует глотать целиком, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
Препарат содержит лактозу. Поэтому его не следует применять пациентам с редкими наследственными нарушениями, такими как непереносимость галактозы, врожденная недостаточность лактазы или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат рекомендуется применять только по назначению врача в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не отмечено влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.
Дети. Не рекомендуется применять у детей в возрасте до 15 лет, поскольку таблетка покрыта оболочкой и не может быть разделена.
Взаимодействия
ферменты поджелудочной железы подавляют всасывание фолиевой кислоты, в результате чего может потребоваться ее дополнительное поступление в организм.
Ферменты поджелудочной железы могут уменьшать всасывание железа, но клиническое значение этого взаимодействия неизвестно.
Кислотоустойчивая пленочная оболочка таблеток Панзинорм форте 20 000 разрушается в двенадцатиперстной кишке. При слишком высокой кислотности содержимого двенадцатиперстной кишки ферменты будут высвобождены несвоевременно. Уменьшение секреции желудочной кислоты достигается применением ингибиторов H2-рецепторов или ингибиторов протонной помпы, повышает эффективность приема ферментов у некоторых пациентов и дает возможность снизить дозу Панзинорма форте 20 000.
Передозировка
отсутствуют данные о системной интоксикации при передозировке. Передозировка может вызвать тошноту, рвоту, диарею, гиперурикемию, гиперурикозурию и урикозурию, перианальный зуд и очень редко, в основном только у больных муковисцидозом, фиброзную колонопатию. В случае передозировки прием таблеток следует прекратить, рекомендуются гидратация организма и симптоматическое лечение.
Условия хранения
в оригинальной упаковке.