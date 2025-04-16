Панзинорм® Форте 20000 (Panzynorm Forte 20000)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
170,69
Экономия при брони: -5,55 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
133,67
Экономия при брони: -10,26 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
178,50 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
178,50 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
419,85
Экономия при брони: -21,81 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
178,50 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
430,30
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
178,50 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
443,31
Экономия при брони: -47,83 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
178,50 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
421,98
Экономия при брони: -26,65 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
178,50 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
430,30
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
178,50 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
178,50 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
165,28
Экономия при брони: -9,85 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
282,63
Экономия при брони: -25,78 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
186,83
Экономия при брони: -9,84 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
410,00 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
184,83
Экономия при брони: -7,82 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
410,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
186,34
Экономия при брони: -10,00 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
407,16
Экономия при брони: -21,85 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
178,50 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
416,90
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
416,00
Экономия при брони: -15,00 грн