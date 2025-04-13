Панзинорм® Форте 20000 (Panzynorm Forte 20000)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 541 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
423,30
Экономия при брони: -15,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,20 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
457,66
Экономия при брони: -53,39 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
165,10
Экономия при брони: -6,58 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
452,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,20 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
286,98
Экономия при брони: -15,27 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,20 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
410,50
Экономия при брони: -3,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,20 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
440,06
Экономия при брони: -27,69 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
183,69
Экономия при брони: -7,96 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
471,32
Экономия при брони: -20,43 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
421,68
Экономия при брони: -12,65 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
188,12
Экономия при брони: -10,87 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
452,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,80
Экономия при брони: -1,47 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
162,25
Экономия при брони: -18,92 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto