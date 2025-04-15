Панзинорм® Форте 20000 (Panzynorm Forte 20000)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,90 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
454,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,90 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
423,18
Экономия при брони: -36,53 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,90 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30
Экономия при брони: -28,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,90 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,90 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,90 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
454,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
180,43
Экономия при брони: -10,08 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
454,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,90 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
424,90
Экономия при брони: -20,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
428,70
Экономия при брони: -24,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,90 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,90 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
433,30
Экономия при брони: -28,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,90 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
453,30
Экономия при брони: -48,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,90 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
170,40
Экономия при брони: -8,62 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
454,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
453,30
Экономия при брони: -48,80 грн