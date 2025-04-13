Панзинорм® Форте 20000 (Panzynorm Forte 20000)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
180,09
Экономия при брони: -5,79 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
448,20
Экономия при брони: -29,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,20 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
447,13
Экономия при брони: -49,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,20 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
434,50
Экономия при брони: -25,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,20 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
452,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,20 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
439,45
Экономия при брони: -21,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
179,20 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
452,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto