Панзинорм® Форте 20000 (Panzynorm Forte 20000)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
182,80 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
452,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
442,36
Экономия при брони: -17,44 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
163,99
Экономия при брони: -10,33 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
451,22
Экономия при брони: -20,91 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
300,84
Экономия при брони: -11,68 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
182,80 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
182,80 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
452,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
190,10
Экономия при брони: -8,76 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
452,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
182,80 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
452,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
182,80 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
416,10
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
177,57
Экономия при брони: -6,71 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
449,66
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
193,59
Экономия при брони: -12,58 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
452,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
KRKA d.d. Novo Mesto
182,80 грн
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
428,90
Экономия при брони: -31,06 грн