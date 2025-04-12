при очень тяжелом течении воспаления легких, вызванном пневмококками, применение левофлоксацина может не вызвать оптимального терапевтического эффекта.

Госпитальные инфекции, вызванные P. aeruginosa, могут требовать комбинированной терапии.

Для метициллинрезистентного S. aureus (MRSA) существует очень высокая вероятность корезистентности к фторхинолонам, в том числе к левофлоксацину. В связи с этим левофлоксацин не рекомендован для лечения инфекций, известным или подозреваемым возбудителем которых является MRSA, за исключением случаев, когда результаты лабораторных тестов подтвердили чувствительность возбудителя к левофлоксацину.

Тендинит и разрыв сухожилий. Этот нежелательный эффект может возникать в течение 48 ч после начала лечения и может быть двусторонним. Риск возникновения тендинита и разрыва сухожилия повышается также у пациентов, которые принимают кортикостероиды, и у пациентов, получающих левофлоксацин в дозе 1000 мг/сут. У пациентов пожилого возраста следует корректировать дозу препарата в зависимости от клиренса креатинина (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Необходимы тщательное наблюдение таких пациентов и консультация с врачом, если отмечаются симптомы тендинита.

Заболевания, вызванные Clostridium difficile. Диарея, особенно в тяжелых случаях, персистирующая и/или геморрагическая, во время или после лечения препаратом может быть симптомом болезни, вызванной Clostridium difficile, наиболее тяжелой формой которого является псевдомембранозный колит. Таким пациентам следует незамедлительно назначать поддерживающие средства и специфическую терапию (например пероральный прием ванкомицина, тейкопланина или метронидазола). Средства, угнетающие моторику кишечника, противопоказаны в этой клинической ситуации.

Пациенты, склонные к судорогам. Левофлоксацин противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе. Как и другие хинолоны, Флоксиум следует применять с крайней осторожностью у пациентов, склонных к судорогам, таких как больные с поражениями ЦНС, при одновременной терапии фенбуфеноном и подобными ему НПВП или препаратами, повышающими судорожную готовность (снижают судорожный порог), такими как теофиллин (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). В случае появления судорог лечение левофлоксацином следует прекратить.

Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Пациенты с латентными или имеющимися дефектами активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы могут быть склонны к гемолитическим реакциям при лечении антибактериальными средствами группы хинолонов, таким образом, левофлоксацин у них следует применять с осторожностью и мониторировать возможное возникновение гемолиза.

Пациенты с почечной недостаточностью. Поскольку левофлоксацин выделяется преимущественно через почки, требуется коррекция дозы для больных с ослабленной функцией почек (почечной недостаточностью) (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Реакции повышенной чувствительности (гиперчувствительности). Левофлоксацин может время от времени вызывать серьезные потенциально летальные реакции гиперчувствительности (например ангионевротический отек вплоть до анафилактического шока) после применения начальной дозы (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В этом случае следует прекратить лечение немедленно и обратиться к врачу.

Тяжелые реакции со стороны кожи. При применении левофлоксацина сообщалось о тяжелых реакциях со стороны кожи, включая токсический эпидермальный некролиз (ТЭН, также известный как синдром Лайелла), синдром Стивенса — Джонсона (ССД), и медикаментозную реакцию с эозинофилией и системными симптомами (DRESS), которые могут быть летальными. Перед началом лечения пациентов следует предупредить о признаках и симптомах выраженных кожных реакций и тщательно их отслеживать. Если появляются признаки и симптомы, свидетельствующие об этих реакциях, следует немедленно прекратить лечение левофлоксацином и рассмотреть возможность альтернативной терапии. Если при применении левофлоксацина у пациента возникли такие реакции, как ССД, ТЭН или DRESS, то ему ни в коем случае не следует повторно назначать лечение левофлоксацином.

Изменение уровня глюкозы в крови. При применении хинолонов, особенно у больных сахарным диабетом, одновременно принимающих пероральные гипогликемические средства (в том числе глибенкламид) или инсулин, сообщали об изменениях уровня глюкозы в крови (как гипер-, так и гипогликемия). Зафиксированы случаи гипогликемической комы. У пациентов с сахарным диабетом необходимо контролировать уровень глюкозы в крови.

Профилактика фотосенсибилизации. Сообщалось о случаях фотосенсибилизации при применении левофлоксацина. Во избежание ее развития пациентам не рекомендуется подвергаться воздействию сильных солнечных лучей или искусственного УФ-излучения (например, лампы искусственного ультрафиолетового излучения, солярий) во время приема левофлоксацина и в течение 48 ч после отмены препарата.

Пациенты, получавшие антагонисты витамина К. Вследствие возможного повышения показателей коагуляционных тестов (протромбиновое время/международное нормализованное отношение (МНО)) и/или кровотечения у пациентов, принимавших левофлоксацин в сочетании с антагонистом витамина К (например с варфарином), за коагуляционными тестами следует наблюдать, если эти лекарственные средства применяют одновременно (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Психотические реакции. Сообщалось о возникновении психотических реакций у пациентов, принимавших хинолоны, включая левофлоксацин. В очень редких случаях они прогрессировали до суицидальных мыслей и саморазрушающего поведения, иногда только после приема единственной дозы левофлоксацина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Если у пациента возникают такие реакции, прием левофлоксацина следует прекратить и провести соответствующую терапию. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин у пациентов с психотическими расстройствами или психическими заболеваниями в анамнезе.

Удлинение интервала Q–T. Следует с осторожностью относиться к применению фторхинолонов, включая левофлоксацин, у пациентов с факторами риска удлинения интервала Q–T, такими как врожденный синдром удлинения интервала Q–T; сопутствующее применение лекарственных средств, известных своей способностью удлинять интервал Q–T (например антиаритмические средства класса IА и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотики); нарушения электролитного баланса (например гипокалиемия, гипомагниемия); заболевания сердца (например сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия) (см. ПРИМЕНЕНИЕ (Пациенты пожилого возраста), ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ПЕРЕДОЗИРОВКА).

Пациенты пожилого возраста и женщины могут быть более чувствительными к лекарственным средствам, удлиняющим интервал Q–T. В связи с этим необходимо с осторожностью применять фторхинолоны, в том числе левофлоксацин у пациентов этих подгрупп.

Периферическая нейропатия. Имеются данные о возникновении сенсорной или сенсомоторной периферической нейропатии, приводящей к парестезии, гипестезии, дизестезии или слабости, у пациентов, принимающих фторхинолоны, включая левофлоксацин. Если у пациента отмечают такие симптомы нейропатии, как боль, жжение, покалывание, онемение или слабость, прием левофлоксацина следует прекратить и обратиться к врачу, чтобы предупредить возникновение необратимого состояния.

Гепатобилиарная система. Сообщалось о случаях возникновения некротического гепатита, вплоть до печеночной недостаточности, иногда летальной, при приеме левофлоксацина, преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Пациентам следует порекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие проявления и симптомы болезни печени, как анорексия, желтуха, черная моча, зуд или боль в области живота.

Обострение миастении гравис. Фторхинолоны, в том числе левофлоксацин, вызывают эффект нервно-мышечной блокады и могут обострять мышечную слабость у пациентов с миастенией гравис. Имеются данные, что у пациентов с миастенией гравис с применением фторхинолонов были ассоциированы серьезные побочные реакции, в том числе легочная недостаточность, потребовавшая респираторной поддержки, и случаи смерти. Левофлоксацин не рекомендуется к применению у пациентов с миастенией гравис в анамнезе.

Нарушение зрения. Имеются сообщения (22 сообщение в мире) о развитии отслоения сетчатки при применении антибиотиков фторхинолонового ряда.

Если наблюдается нарушение зрения или иное воздействие на глаза, следует немедленно обратиться к офтальмологу (см. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Суперинфекция. При применении левофлоксацина, особенно длительном, возможен рост резистентных микроорганизмов. Если на фоне терапии развивается суперинфекция, необходимо принять надлежащие меры.

Влияние на лабораторные исследования. У пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. Может возникнуть необходимость подтвердить положительные результаты на опиаты с помощью более специфических методов.

Левофлоксацин подавляет рост Mycobacterium tuberculosis, поэтому возможен ложноотрицательный результат при проведении бактериологического исследования у пациентов с туберкулезом.

Вспомогательные вещества (лактоза). Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Применение в период беременности или кормления грудью

Период беременности . Данные по применению левофлоксацина у беременных ограничены. Из-за отсутствия исследований с участием людей и возможного повреждения хинолонами суставного хряща в растущем организме Флоксиум противопоказано назначать беременным и кормящим грудью.

Если во время лечения препаратом Флоксиум устанавливается беременность, об этом следует сообщить врачу.

Период кормления грудью . Флоксиум противопоказан к применению в период кормления грудью.

Информации относительно выделения левофлоксацина в грудное молоко недостаточно, хотя другие фторхинолоны экскретируются в грудное молоко. Из-за отсутствия исследований с участием людей и возможного повреждения фторхинолонами суставного хряща в растущем организме Флоксиум нельзя назначать кормящим грудью.

Фертильность. Левофлоксацин не приводил к расстройствам фертильности и репродуктивной функции у крыс.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациентам, которые управляют транспортными средствами, работают с машинами и механизмами, следует учитывать возможные нежелательные реакции со стороны нервной системы (головокружение/вертиго, окоченелость, сонливость, спутанность сознания, расстройства зрения и слуха, нарушения процессов движения).