фармакодинамика. Левофлоксацин характеризуется широким спектром антибактериального действия. Бактерицидный эффект обеспечивается благодаря угнетению бактериального фермента ДНК-гиразы, относящейся ко II типу топоизомераз. ДНК-гираза является важным ферментом бактерий и основным катализатором процессов дупликации, транскрипции и репарации бактериальной ДНК. Результатом такого угнетения является невозможность деления (размножения) бактериальных клеток.

Спектр активности препарата Флоксиум включает грамположительные, грамотрицательные бактерии вместе с неферментирующими бактериями.

К препарату чувствительны :

грамположительные аэробы: Bacillus anthracis , Staphylococcus aureus (штаммы, чувствительные к метициллину), Staphylococcus saprophyticus, стрептококки групп C, G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes ;

грамотрицательные аэробы: Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri ;

; анаэробы: Peptostreptococcus;

другие: Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.

Виды с возможной приобретенной резистентностью

Грамположительные аэробы : Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus метициллинчувствительные, коагулазоотрицательные Staphylococcus spp.

Грамотрицательные аэробы : Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens.

Анаэробы : Bacteroides fragilis.

Естественно резистентные штаммы

Грамположительные аэробы : Enterococcus faecium.

Механизм развития резистентности . Устойчивость к левофлоксацину развивается в виде ступенчатой мутации сайта-мишени в обоих типах топоизомеразы II, ДНК-гиразы и топоизомеразы IV. Другие механизмы резистентности, такие как проницаемость (характерная для Pseudomonas aeruginosa), и механизмы оттока могут влиять на чувствительность к левофлоксацину.

Наблюдается перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами. Учитывая механизм действия, не существует перекрестной резистентности между левофлоксацином и другими классами антибактериальных средств.

Пограничные концентрации (Breakpoint) антибиотика (или предельные значения диаметра зоны подавления роста микроорганизма) . Европейский комитет тестирования антимикробной чувствительности (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing — EUCAST) рекомендует минимальную подавляющую концентрацию (МПК) левофлоксацина для определения чувствительности от опосредованно чувствительных организмов и опосредованно резистентных микроорганизмов, представленных в табл. 1 по данным тестирования МПК (мг/л).

Таблица 1

Клинически определенные EUCAST МПК для левофлоксацина (версия 2.0, 01.01.2012)



Возбудитель Чувствительный Резистентный Энтеробактерии ≤1 мг/л >2 мг/л Pseudomonas spp. ≤1 мг/л >2 мг/л Acinetobacter spp. ≤1 мг/л >2 мг/л Staphylococcus spp. ≤1 мг/л >2 мг/л S. pneumonia1 ≤2 мг/л >2 мг/л Streptococcus A, B, C, G ≤1 мг/л >2 мг/л H. influenzae2,3 ≤1 мг/л >1 мг/л M. catarrhalis 3 ≤1 мг/л >1 мг/л Предельные значения, не связанные с видом4 ≤1 мг/л >2 мг/л 1Предельные значения левофлоксацина, связанные с лечением высокими дозами.

2Возможен низкий уровень резистентности к фторхинолонам (МПК ципрофлоксацина 0,12–0,5 мг/л), но нет доказательств того, что такая резистентность имеет клиническое значение при инфекциях дыхательных путей, вызванных H. influenzae.

3Штаммы со значениями MПК выше чувствительной предельной концентрации очень редкие или о них пока не сообщали. Тесты идентификации и чувствительность к антибиотикам на любой такой изолят необходимо повторить и, если результат будет подтвержден, изолят необходимо направить в справочную лабораторию. Пока существуют данные, свидетельствующие о клинической реакции для подтвержденных изолятов с МПК выше текущей резистентной контрольной точки, о них необходимо сообщать.

4Контрольные точки применяют для оральной дозы 500 мг х 1 до 500 мг х 2 и в/в дозы 500 мг х 1 до 500 мг х 2.