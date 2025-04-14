Флоксиум таблетки (Floxium tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
245,39
Экономия при брони: -7,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
274,83
Экономия при брони: -17,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
272,35
Экономия при брони: -15,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
161,58
Экономия при брони: -10,44 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
236,36
Экономия при брони: -16,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
145,95
Экономия при брони: -5,65 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн