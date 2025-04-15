Флоксиум таблетки (Floxium tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
227,94
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
230,30
Экономия при брони: -18,43 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
244,20
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
260,40
Экономия при брони: -17,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
230,23
Экономия при брони: -14,41 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
262,40
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
166,30
Экономия при брони: -5,40 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
222,54
Экономия при брони: -11,05 грн
D.s.
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
165,00 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн