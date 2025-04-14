Флоксиум таблетки (Floxium tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
271,83
Экономия при брони: -12,52 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
269,98
Экономия при брони: -11,28 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
271,57
Экономия при брони: -11,97 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
260,40
Экономия при брони: -3,50 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
260,40 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
260,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
276,25
Экономия при брони: -16,65 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
260,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
174,12
Экономия при брони: -8,95 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
272,71
Экономия при брони: -14,01 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
260,40 грн