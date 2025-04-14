Киев
Флоксиум таблетки (Floxium tablets)

Флоксиум таблетки (Floxium tablets)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 192 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
233,87 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
251,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
159,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
271,83
Экономия при брони: -12,52 грн
259,31 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
249,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
260,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
269,98
Экономия при брони: -11,28 грн
258,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
271,57
Экономия при брони: -11,97 грн
259,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
255,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,30 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
260,40
Экономия при брони: -3,50 грн
256,90 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
249,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
252,90 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
260,40 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
260,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
237,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
276,25
Экономия при брони: -16,65 грн
259,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60
Экономия при брони: -0,70 грн
256,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
260,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
174,12
Экономия при брони: -8,95 грн
165,17 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
272,71
Экономия при брони: -14,01 грн
258,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
260,40 грн
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