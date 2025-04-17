Флоксиум таблетки (Floxium tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
170,69
Экономия при брони: -8,50 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
262,90
Экономия при брони: -16,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
272,73
Экономия при брони: -32,09 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
230,21
Экономия при брони: -15,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
262,74
Экономия при брони: -20,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,20 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн