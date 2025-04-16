Флоксиум таблетки (Floxium tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
Корпорация Артериум
163,31
Экономия при брони: -6,10 грн
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
223,83
Экономия при брони: -7,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека24
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
241,11
Экономия при брони: -8,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
271,57
Экономия при брони: -15,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
251,64
Экономия при брони: -18,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Артериум
257,60 грн