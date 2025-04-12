

Флорисед-Здоровье капсулы: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет при неврастении и неврозах назначают по 1–2 капсулы 1–2 раза в сутки (утром и вечером) за 15–20 мин до еды; при нарушениях сна — по 1–2 капсулы вечером перед сном.

Флорисед-Здоровье сироп: внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 5–10 мл (1–2 чайные ложки) 1–2 раза в сутки, утром и вечером, за 15–20 мин до еды. Максимальная суточная доза — 20 мл (4 чайных ложки).

При нарушениях сна назначают по 5–10 мл (1–2 чайные ложки) 1 раз вечером перед сном.

Продолжительность курса лечения зависит от терапевтического эффекта и составляет около 7 дней. Лечение можно повторить через 1–2 нед.

Флорисед-Здоровье Форте: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 1 капсуле 1–2 раза в сутки (утром и вечером) за 15 мин до еды. Максимальная суточная доза — 2 капсулы. При нарушениях сна назначают по 1–2 капсулы 1 раз вечером перед сном.

Длительность курса лечения зависит от терапевтического эффекта и обычно составляет 7 дней. Лечение можно повторять через 1–2 нед.