Флорисед-Здоровье (Florised-Zdorovye)
Флорисед-Здоровье инструкция по применению
Состав
Сбор седативный содержит траву пустырника, шишки хмеля обыкновенного, листья мяты перечной, корневища с корнями валерианы, корни и корневища солодки.
Сухой экстракт сбора седативного - 311,5 мг
Фармакологические свойства
Флорисед-Здоровье — комплексный растительный препарат, действие которого обусловлено свойствами биологически активных веществ пустырника, хмеля, мяты, валерианы и солодки (гидроксикоричные кислоты, флавоноиды, терпеновые гликозиды и др.). Оказывает комплексное седативное действие на ЦНС: обладает мягким успокаивающим эффектом, снижает психоэмоциональное напряжение, повышенную чувствительность к внешним раздражителям и связанные с этим проявления вегетативной дисфункции, устраняет нарушения сна. При длительном применении не вызывает медикаментозной зависимости.
Показания Флорисед-Здоровье
легкие формы неврастении и неврозов, сопровождающиеся повышенной возбудимостью, тревогой, ощущением страха и напряжения, раздражительностью, угнетением, подавленностью, вегетососудистая дистония с кардиалгией и артериальной гипертензией, нейроциркуляторная дистония, легкие формы нарушения сна в результате нервного и/или умственного переутомления, постоянное психоэмоциональное напряжение (синдром менеджера), снижение памяти и концентрации внимания, климактерический синдром.
Применение Флорисед-Здоровье
Флорисед-Здоровье капсулы: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет при неврастении и неврозах назначают по 1–2 капсулы 1–2 раза в сутки (утром и вечером) за 15–20 мин до еды; при нарушениях сна — по 1–2 капсулы вечером перед сном.
Флорисед-Здоровье сироп: внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 5–10 мл (1–2 чайные ложки) 1–2 раза в сутки, утром и вечером, за 15–20 мин до еды. Максимальная суточная доза — 20 мл (4 чайных ложки).
При нарушениях сна назначают по 5–10 мл (1–2 чайные ложки) 1 раз вечером перед сном.
Продолжительность курса лечения зависит от терапевтического эффекта и составляет около 7 дней. Лечение можно повторить через 1–2 нед.
Флорисед-Здоровье Форте: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 1 капсуле 1–2 раза в сутки (утром и вечером) за 15 мин до еды. Максимальная суточная доза — 2 капсулы. При нарушениях сна назначают по 1–2 капсулы 1 раз вечером перед сном.
Длительность курса лечения зависит от терапевтического эффекта и обычно составляет 7 дней. Лечение можно повторять через 1–2 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, острые воспалительные заболевания желудка и кишечника, синдром раздраженного толстого кишечника, язва желудка, период беременности и кормления грудью, возраст до 12 лет.
Побочные эффекты
редко — повышенная утомляемость, сонливость, головокружение, артериальная гипотензия, у некоторых пациентов — диспептические явления, реакции гиперчувствительности.
Особые указания
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан беременным. При необходимости применения в период кормления грудью его следует прекратить.
Дети. Препарат противопоказан для применения у детей в возрасте до 12 лет (опыт применения отсутствует).
Способность влиять на быстроту реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В период лечения не рекомендуется управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Взаимодействия
можно сочетать препарат с другими седативными и сердечно-сосудистыми средствами. Препарат может потенцировать эффекты алкоголя, снотворных, психотропных, спазмолитических, гипотензивных лекарственных средств центрального действия.
Передозировка
Симптомы: повышенная утомляемость, сонливость, головокружение.
Лечение: отмена препарата, промывание желудка, при необходимости — симптоматическая терапия; при значительной выраженности неврологических побочных явлений следует назначить кофеин.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.