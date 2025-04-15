Флорисед-Здоровье (Florised-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
72,40
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
67,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
70,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
102,90
Экономия при брони: -1,50 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
102,90
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
70,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
102,80
Экономия при брони: -1,40 грн
Пульс
Львов, ул. Медведецкого, 29
2.9 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
3.3 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 113
3.3 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
67,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
82,46
Экономия при брони: -2,47 грн
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье