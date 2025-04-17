Флорисед-Здоровье (Florised-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
70,40
Экономия при брони: -5,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
70,40
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
74,60
Экономия при брони: -9,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
67,30
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
73,90
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
72,40
Экономия при брони: -7,60 грн
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
102,80
Экономия при брони: -2,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
73,50
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
67,30
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Соборности, 4
3.0 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
118,40
Экономия при брони: -17,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
118,30
Экономия при брони: -17,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Свит здоровья зжс
Чернигов, ул. Шевченко, 114
3.6 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
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Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
73,40
Экономия при брони: -8,20 грн
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,40
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека бам
Славутич, пл. Привокзальная, 7/1
37.2 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
67,30
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Мена, ул. Героев АТО, 5
63.9 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
70,40
Экономия при брони: -3,50 грн
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,40
Экономия при брони: -18,80 грн
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,30
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 2-А
84.9 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
73,40
Экономия при брони: -8,20 грн