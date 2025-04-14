Флорисед-Здоровье (Florised-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
70,50
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
70,40
Экономия при брони: -4,30 грн
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
102,80
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
102,80
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
67,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
101,90
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
102,80
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
70,40
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
72,40
Экономия при брони: -6,30 грн
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
102,80
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 46
5.5 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
67,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
8.0 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Глодан Семьи, 10/1
9.6 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 33
9.9 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье