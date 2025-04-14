Флорисед-Здоровье (Florised-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
72,25
Экономия при брони: -4,23 грн
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
76,23
Экономия при брони: -4,42 грн
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Флорисед-Здоровье капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье
120,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Флорисед-Здоровье форте капсулы блистер №20
Корпорация Здоровье